В горевшем доме пожарные обнаружили труп женщины

ru.DELFI.lt
четверг, 29 июня 2017 г. 11:19
29 июня, утром, в Варенском районе поступило сообщение о пожаре. Дом горел открытым пламенем. Сообщалось, что в доме может находиться человек. Останки женщины были найдены только через 1,5 часа.
© Kas vyksta Kaune

В 8.11 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что горит дом в деревне Вилкяутинис (староство Меркине, Варенский район).

Сообщалось, что в доме может находиться человек.

На место выехали три автоцистерны. Дом горел открытым пламенем.

В 8.56 ч. пожар потушили, только после этого спасатели сумели пробраться в дом. Сначала они никого в нем не заметили.

Во время работы на месте пожарища в 10.26 ч. был обнаружен сильно обгоревший труп женщины. Расследуют причины пожара.

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