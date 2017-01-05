В этом году уже третий сотрудник полиции явился на службу нетрезвым

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ru.DELFI.lt
четверг, 5 января 2017 г. 09:10
Встреча Нового года затянулась уже для третьего сотрудника полиции. В среду на работу нетрезвым явился житель Расейняй. Его коллеги поняли, что работать он в таком состоянии не может.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

По данным Департамента полиции, 4 января, в 20.30 ч. в Расейняй, на ул. Майронё, на службу явился нетрезвый старший патрульный отдела реагирования Расейнского района при ГКП Шяуляйского округа K. A. (1987 г.р.).

В организме патрульного было 0,58 промилле, он был отстранен от службы.

2 января на службу нетрезвым (0,42 промилле) явился заместитель комиссара ГКП Тельшяйского округа Линас Шпакаускас (1973 г.р.).

3 января на службу нетрезвым (0,45 промилле) явился старший патрульный отдела реагирования КП Рокишкского района А.С. (1977 г.р.).

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