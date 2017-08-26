В Друскининкай мужчина с сигаретой менял газовые баллоны

В самом центре Друскининкай, на ул. ул. М.-К.Чюрлёнё, у ресторана The Hause с сигаретой во рту работник газовой компании менял газовые баллоны.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

На этот раз несчастье не случилось – взрыва не было.

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