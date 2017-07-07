В деревне Лумпенай от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин

ru.DELFI.lt
пятница, 7 июля 2017 г. 19:26
В деревне Лумпенай (Пагегяйская мэрия) от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин.
Kaimas
© DELFI (E.Fuks) nuotr.

5 июля в полицию сообщили, что в деревне Лумпенай скорее всего умерли двое братьев (1980 и 1972 г.р.). Их друг накануне пришел в усадьбу, заглянул в окно и увидел, что оба они лежат на полу. Мужчина решил, что они пьяны, и ушел. На следующий день он снова пришел к ним и увидел, что они лежат та, где лежали. Мужчина понял, что, возможно, случилось несчастье.

Он позвонил в полицию. Приехали полицейские и выломали дверь. Выяснилось, что мужчины мертвы.

Жители деревни рассказали, что накануне скончался 60-летний мужчина. предполагают, что "паленую водку" он пил вместе с братьями.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В деревне Лумпенай от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин

Kaimas
В деревне Лумпенай (Пагегяйская мэрия) от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин.

Поиски 5-летнего мальчика продолжаются: полиция Латвии призывает жителей делиться информацией (1)

Поиски 5-летнего мальчика продолжаются: полиция Латвии призывает жителей делиться информацией
Госполиция Латвии повторно обращается к жителям не оставаться равнодушными к беде и помочь в поисках пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Полиция просит всех делиться информацией об обстоятельствах исчезновения ребенка, а также о людях, которые могут быть с этим связаны.

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник (11)

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник
В пятницу утром в Механизированном пехотном батальоне им. князя Вайдотаса Вооруженных сил (ВС) Литвы при подрыве устройства неясного происхождения получил ранения солдат срочной службы, сообщило Минобороны.

Дело о пропавшем в Лиепае мальчике: у следователей две главные версии (4)

Дело о пропавшем в Лиепае мальчике: у следователей две главные версии
Поиски пропавшего в Лиепае несколько дней назад пятилетнего Ивана Берладина пока не увенчались успехом. Надежды найти ребенка живым почти не осталось. У ведущих дело об исчезновении мальчика следователей сейчас две главные версии — с Иваном произошло несчастье или он стал жертвой сознательного или случайного преступления, сообщает Госполиция. К расследованию уже подключены сотрудники криминального розыска и отдела убийств.

В Вильнюсе на стройке загорелся подъемник, на нем были люди (7)

В Вильнюсе на стройке загорелся подъемник, на нем были люди
6 июля после обеда на стройке в Вильнюсе начался пожар, на подъемнике застряли люди. Сообщалось, что около ТЦ Panorama открытым пламенем горел подъемник. К счастью, огонь быстро погасили, пожарные-спасатели позаботились о находившихся в нем людях.
Facebook друзья
Rambler's Top100