В деревне Лумпенай от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин

В деревне Лумпенай (Пагегяйская мэрия) от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин.

5 июля в полицию сообщили, что в деревне Лумпенай скорее всего умерли двое братьев (1980 и 1972 г.р.). Их друг накануне пришел в усадьбу, заглянул в окно и увидел, что оба они лежат на полу. Мужчина решил, что они пьяны, и ушел. На следующий день он снова пришел к ним и увидел, что они лежат та, где лежали. Мужчина понял, что, возможно, случилось несчастье.

Он позвонил в полицию. Приехали полицейские и выломали дверь. Выяснилось, что мужчины мертвы.

Жители деревни рассказали, что накануне скончался 60-летний мужчина. предполагают, что "паленую водку" он пил вместе с братьями.