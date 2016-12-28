В центре Вильнюса - операция по спасению грузовика

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ru.DELFI.lt
среда, 28 декабря 2016 г. 14:25
В центре литовской столицы, недалеко от здания парламента и национальной библиотеки, на стройплощадке произошло странное событие – оно привлекло внимание как строителей, так и прохожих: в яму упал грузовик.
© DELFI / Karolina Pansevič

В Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, 47, в течение некоторого времени строят многоквартирный дом – находившееся там здание снесли, на его месте появился новый.

Однако 28 декабря работы ненадолго были остановлены. Правда, директор строительной компании Keista Гинтаутас Казлаускас сказал DELFI, что ничего страшного не случилось:

"Техника компании по вывозу мусора не в порядке. При подъеме контейнера оборвалась одна цепь, отбросило, машина проехала немного, врезалась в опорную стенку рядом с котлованом и встала на дыбы.

Выглядит интересно, но ничего страшного – водитель стоит рядом, управляет своим механизмом, поднимает – кажется, столкнулся с этим не в первый раз. Никаких травм, никаких жертв, но картина эффектная.

Сейчас поставит и поедет. А мы будем заключать соглашение с другим поставщиком услуг, поскольку, если техника не в порядке - это потенциальная опасность".

Фотограф DELFI зафиксировала спасательную технику. Строители внимательно наблюдали за операцией по спасению мусоровоза.

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