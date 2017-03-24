В центре столицы столкнулись два автомобиля такси, пострадала пассажир

ru.DELFI.lt
пятница, 24 марта 2017 г. 13:26
24 марта, в 11.30 ч., в центре Вильнюса, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, столкнулись два автомобиля компании Smart Taxi Toyota Corolla. Пострадала пассажирка.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Один автомобиль (с пассажиркой) ехал по полосе А, а второй (без пассажиров), ехал по встречной полосе и поворачивал налево. Машины стояли, поскольку горел красный свет, поэтому таксист смело поворачивал налево и врезался в бок машины, ехавшей по полосе А.

Во время столкновения пострадала 50-летняя пассажирка - она ударилась головой. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.

Водители сказали, что ДТП с участием машин той же компании такси, случаются редко.

Примерно в то же время ДТП произошло на перекрестке ул. Васарё 16-осёс и Паменкальнё. Люди в нем не пострадали, но водители не могли выяснить, кто из них виновник ДТП.

Из-за этих двух ДТП на Лукишкской площади и в ее окрестностях.

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