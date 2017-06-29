В центре Риги избит тележурналист из Литвы: за него вступились только женщины

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rus.DELFI.lv
четверг, 29 июня 2017 г. 12:29
В ночь на 24 июня в Риге был избит 35-летний литовский тележурналист Эдвардас Жичкус. Сам потерпевший считает, что его избили местные хулиганы. И хотя мужчине были нанесены телесные повреждения, по совету окружающих он не стал обращаться в полицию.
Edvardas Žičkus
© DELFI / Andrius Ufartas

Как сообщает KasJauns.lv, Жичкус шел с другом по ул. Меркеля, когда в районе перекрестка с ул. Кр. Барона к ним подошли злоумышленники. Журналист полагает, что им не понравился тот факт, что он говорил с приятелем по-литовски. Сначала в его адрес посыпались оскорбления на русском языке, а затем последовало нападение, во время которого Эдвардаса били кулаками и ногами.

По словам потерпевшего, его шокировало равнодушие окружающих: никто не бросился ему на помощь и не вызвал полицию. Все лишь отводили взгляды и старались быстрей проскочить место происшествия. Лишь две женщины попытались поговорить с хулиганами, чтобы те прекратили экзекуцию.

"Мы собирались позвонить в полицию, но прохожие нас отговорили. Сказали, что свидетелей все равно не будет, потому что никто не захочет брать на себя ответственность. Также нас заверили, что полицию придется долго ждать, ведь в те дни были праздники", — пояснил пострадавший.

Найти хулиганов можно было бы с помощью записей камер видеонаблюдения, однако, как сообщили в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, записей именно этого инцидента в архиве не оказалось.

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Edvardas Žičkus
В ночь на 24 июня в Риге был избит 35-летний литовский тележурналист Эдвардас Жичкус. Сам потерпевший считает, что его избили местные хулиганы. И хотя мужчине были нанесены телесные повреждения, по совету окружающих он не стал обращаться в полицию.

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