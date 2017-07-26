В больнице от алкоголя скончался один из основателей "Вильнюсской бригады"

24 июля, в Вильнюсе, в Сантаришкской клинике, в реанимации скончался известный в прошлом авторитет преступного мира, один из ближайших соратников главы "Вильнюсской бригады" Бориса Деканидзе Виктор Полонский, по прозвищу "Веснушка" (1960 г.р.).

Полонского считали одним из основателей и руководителей "Вильнюсской бригады". Правоохрана стала громить банду только после убийства журналиста Витаса Лингиса, в 1993 году. Главу бригады Деканидзе приговорили к смерти и расстреляли. Но и после смертного приговора бандиты еще в течение долгого времени бесчинствовали в Вильнюсе: взрывали машины, убивали друг друга на улицах и т.д.

Немалая часть членов банды оказалась за решеткой. Но некоторые этой судьбы избежали: одни стали предпринимателями, контрабандистами, другие спились, один даже ушел в монастырь в России.

Представитель Вильнюсской полиции Марек Гульбинович сказал DELFI, что Полонский давно не попадал в поле зрения полиции. По сведениям полиции, он по каким-то делам часто ездил в Беларусь.

В клинику его привезли 23 июля, ночью. Врачи диагностировали отравление алкогольными суррогатами (но не исключено, что это был обычный алкоголь только в очень большом количестве, что и повлекло смерть). На следующий день он скончался в реанимации.