В Биржайском районе охотник на глазах у детей застрелил собаку

В Биржайском районе четверо несовершеннолетних детей и их мать стали свидетелями жестокого убийства собаки – охотник убил собаку рядом с их домом. По словам специалистов, тут поведение охотника ничем оправдать нельзя – ему придется ответить по закону.

Инцидент произошел 11 февраля у хутора, рядом с деревней Пасвалечяй (Биржайский район). Жительница хутора с 4-месячным ребенком на руках стояла у окна, рядом с ней были другие дети. Одна из девочек во время убийства собаки находилась на улице и также видела происходящее.

"Я сказала, Сандрочка, покорми птичек. Она взяла купу и пошла, чтобы насыпать ее в кормушку. Когда дочь вышла, залаяли собаки – я поняла, что рядом есть кто-то чужой. Через окно увидела стоящий неподалеку внедорожник, их которого вышел охотник. Он смотрел на бегавшую собаку. Я заметила, как из ружья показался дым, в это время в дом вбежала 10-летняя дочь и закричала: мама, собаку застрелили", – рассказала женщина.

По словам Расы, сидевшие в машине мужчины осмотрелись, потом один вышел, подобрал собаку, бросил ее в белое ведро в багажнике, и автомобиль уехал.

"Приехала полиция и попросила показать, где все произошло. 16-летняя дочь, видевшая все из окна, точно запомнила место и показала его полицейским. По словам полицейских, следов на замерзшем снегу не осталось, но доказательств было достаточно - были следы крови", – рассказала собеседница.

Полицейские сказали Расе, что охотникам разрешается отстреливать бродячих собак, которые находятся больше чем в 200 м от жилых домов.

Однако заместитель председателя Литовского содружества охотников и рыбаков Эугениюс Тиюшас сказал, что делать это разрешается только в исключительных случаях. "Домашние животные не являются объектом охоты. Единственное исключение – если определенная территория объявлена зоной распространения опасных заболеваний. Что касается собак и кошек, они могут свободно перемещаться по охотничьим угодьям, стреляют чаще всего только бешеных животных", – сказал собеседник.

По его словам, в других случаях стрелять собак охотникам не разрешается.

По его словам, вероятный исход таких действий - наказание за нарушение охотничьего закона. За это может полагаться штраф, конфискация автомобиля и оружия. Представитель Департамента охраны окружающей среды Паневежского района Манте Раманаускене сказала, что пока собирают информацию об этом инциденте. По ее словам, пока вообще нельзя утверждать, что это сделали охотники.

Расследование по этому делу ведет полиция.