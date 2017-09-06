В бассейне в Вильнюсе утонул ребенок

Медики довольно продолжительное время пытались привести ребенка в чувство, но его не удалось спасти. Мальчик утонул после урока плавания.

В данный момент расследуются обстоятельства происшедшего.

Вчера вечером руководитель сети Impuls Сильвия Петрошюте распространила публичное обращение:

«Мы сожалеем об этом несчастье и выражаем наши соболезнования семье мальчика. Все сотрудники потрясены этим событием. Мы все еще не можем поверить в то, что произошло.

В настоящее время мы выясняем ситуацию и пока что не можем предоставить более подробную информацию. Мы сотрудничаем с полицией и предоставляем всю необходимую информацию. Сотрудники нашего оздоровительного центра готовы ответить на все вопросы полиции и помочь им в ходе расследования. Мы надеемся, что записи с видеокамер, которые будут отправлены сегодня в полицию, помогут нам понять, почему произошло такая страшная беда. Когда мы узнаем об обстоятельствах и причинах несчастья, мы немедленно предпримем все необходимые меры и действия, чтобы эта ситуация никогда не повторилась ни в одном из наших оздоровительных клубов».