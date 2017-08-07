В Балтийском море утонули двое детей и мужчина

7 августа в Паланге купание детей в Балтийском море закончилось плачевно. Один из детей прибежал к близким и сказал, что второго унесло в море. Люди вызвали спасателей и сами бросились на поиски.

Сообщение о несчастье спасатели получили в 15.17 ч. Звонивший сказал, что в Немирсете утонул ребенок.

Пока спасатели считают ребенка пропавшим без вести, поскольку тело не найдено.

Еще до приезда спасателей взрослые бросились на поиск ребенка. Люди использовали веревку, чтобы никого не унесло в море.

На помощь вызвали вертолет. Пока одни искали ребенка на воде, другие осматривали поверхность с воздуха.

Тело ребенка нашли только около 20.30 ч. Море выбросило его на берег.

Спасатели сказали DELFI, что примерно в то же время поступило еще одно сообщение о том, что утонули ребенок и мужчина, который пытался его спасти.