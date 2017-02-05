В Балтийском море найден перевернувшийся катер, ищут рыбака

В Балтийском море с субботнего вечера ищут рыбака, который вышел в море на рыбацком катере. В воскресенье утром спасатели нашли катер и спасли одного находившегося на нем человека.

Минобороны сообщает, что Центр координирования спасения на море ВМС в субботу вечером получил сообщение Службы охраны госграницы о том, что в Балтийском море у Клайпеды пропал катер и двое человек. Была начата спасательная операция.

В воскресенье утром, около 8 ч., был обнаружен перевернувшийся катер и человек на нем. Спасенного на вертолете доставили в Клайпедскую больницу для осмотра. Второго рыбака еще ищут.

Пограничникам о не вернувшихся из моря сообщили их близкие. Близкие сообщили о том, что пропали двое граждан Литвы, которые в субботу в 9 ч. вышли в море за рыбой на 7-метровом катере и планировали вернуться к 18 ч., но не вернулись. Связаться с ними близким также не удалось.

Центр координирования спасения на море вызвал на помощь вертолет СОГГ Eurocopter 135 и вертолет ВВС Dauphin, а также два судна ВМС Jotvingis и Šakiai. Дополнительно к участию в операции готовят судно Kuršis.