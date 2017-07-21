В автомобиле каунасца полиция обнаружила 4 кг амфетамина

Криминалисты Каунасской полиции расследуют факт незаконного хранения наркотиков в крупных размерах.

17 июля в Каунасе, у перекрестка ил. Балтиёс и Жейменос, полиция остановила для проверки автомобиль Opel Vectra и выяснила, что им управлял каунасец (1970 г.р.), которого ранее неоднократно судили за хранение наркотиков. Полицейские проверили автомобиль и обнаружили в багажнике около 4 кг амфетамина. Мужчина оказался в арестантской. 18 июля он был взят под арест на 2 месяца.

Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.