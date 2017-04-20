В Алитусском районе столкнулись лесовоз и микроавтобус

В четверг утром полиция, спасатели и врачи скорой помощи были вызваны на место ДТП в Алитусском районе. Сообщалось о столкновении лесовоза и микроавтобуса. Полиция на месте происшествия регулировала движение, а в больницу увезли пострадавшего водителя микроавтобуса - он лишился руки, пишет alytusplius.lt.

ДТП произошло в Алитусском районе, в деревне Улишкяй, на 55-км дороги Антакальнис-Езнас-Алитус-Мяркине в 5.38 ч.

49-летний водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter ЗАО Laragisвыехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу лесовозом Volvo. Водитель лесовоза (1963 г.р.), житель Варены, пытался съехать на обочину, но столкновения избежать не удалось – микроавтобус врезался в прицеп лесовоза.

После столкновения микроавтобус перевернулся, водитель (1968 г.р.) был зажат в автомобиле. Во время ДТП он лишился руки. Из микроавтобуса его извлекли спасатели. Мужчина находился в сознании. Его доставили в реанимацию Алитусской больницы.

Водитель лесовоза не пострадал.