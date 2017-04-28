В Алитусе ночью перевернулся автомобиль

ru.DELFI.lt
пятница, 28 апреля 2017 г. 13:41
В пятницу ночью в Алитусе, на ул.Науйойи, зафиксировано дорожно-транспортное средство. Перевернулся автомобиль марки BMW.
© alytusplius.lt

Находившийся на рулем мужчина не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Предполагают, что водитель BMW не придерживался установленной скорости, а, возможно, и соревновался в скорости с другим транспортным средством.

Авария произошла около половины двух часов ночи. Как сообщает полиция, водитель BMW, при выборе скорости не учел условия для вождения, техническое состояние автомобиля, не справился с управлением, врезался в ограждение и перевернулся.

Свидетели происшествия рассказали, что неподалеку стоял и другой не сильно поврежденный автомобиль. Не исключают, что на одной из главных городских улиц, которую жители Алитуса называют еще автострадой, происходили гонки, которые заканчились неудачей.

В ходе ДТП люди не пострадали, автомобиль поврежден и ограждение.

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