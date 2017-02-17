В аэропорту "Рига" самолет сошел со взлетно-посадочной полосы

 (1)
rus.DELFI.lv
пятница, 17 февраля 2017 г. 17:20
В пятницу в аэропорту "Рига" выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, сообщили представители аэропорта. Пострадавших нет.
© DELFI.lv

Самолет помещен на стоянку. Взлетно-посадочная полоса закрыта, проводится ее техническое обследование. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

В самолете находятся хоккеисты тольяттинской "Лады", подтвердил игрок команды Эдгар Масальский. Хоккеисты после вчерашнего матча с рижским "Динамо" направляются на следующую игру в Уфу. Видео с места события разместил в Instagram защитник "Лады" Глеб Корягин.

Great time in Riga🚀🚨✈️🛫

A post shared by Glebа (@_gleba_) on Feb 17, 2017 at 2:38am PST

По данным портала flightradar24.com, сошедший с ВПП самолет прилетел в Ригу из Минска ночью 15 февраля. Авиалайнеру Boeing 737-524 19 лет.

По информации на сайте аэропорта, с 11.54 в Риге не приземлился ни один самолет, последний вылетающий рейс был в 11.32.

На сайте Vim Airlines сообщается, эта российская авиакомпания была учреждена в 2002 году и зарегистрирована в Москве. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы из нескольких российских городов в России и за границу. В ее флоте самолеты Boeing 777-200, Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Airbus 319-111.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В аэропорту "Рига" самолет сошел со взлетно-посадочной полосы (1)

В аэропорту Рига самолет сошел со взлетно-посадочной полосы
В пятницу в аэропорту "Рига" выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, сообщили представители аэропорта. Пострадавших нет.

Уже неделю в детский дом не возвращаются две девочки (6)

Уже неделю в детский дом не возвращаются две девочки
10 февраля из детского дома в деревне Пакятуряй (Купишкский район) ушли и не вернулись Диана Румбайтите (2001 г.р.) и Айлин Токарева (2001 г.р.).

Из страха перед отцом с собой покончил 14-летний подросток (5)

Из страха перед отцом с собой покончил 14-летний подросток
15 февраля после обеда домой вернулся один житель Ширвинтского района и обнаружил, что в доме выбиты окна, а стоящий во дворе автомобиль поцарапан. В хозпостройке он обнаружил труп 14-летнего сына. Мальчик покончил с собой.

Телефонные мошенники выманили у женщины 50 000 евро (9)

Телефонные мошенники выманили у женщины 50 000 евро
Полиция сообщает, что 13 февраля, около 13 ч., на мобильный телефон женщины (1959 г.р.), живущей в Вильнюсе, на ул. Папилену, позвонил незнакомый человек, который представился работником банка Swedbank и, представив женщине ложную информацию, присвоил с ее счета 50 000 евро.

В Вильнюсе изнасилована 15-летняя девушка (22)

В Вильнюсе изнасилована 15-летняя девушка
15 февраля, в 19 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Конарскё, мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку (2001 г.р.).
Facebook друзья
Rambler's Top100