Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные

Полиция остановила пятерых пьяных водителей. Двое из них уже лишены прав за вождение в нетрезвом виде, один из водителей - мужчина без постоянного места жительства.

28 января, в 11.15 ч. на дороге Науеи Валкининкай - Даугай - Алитус был остановлен автомобиль VW Passat, которым управлял нетрезвый водитель В.Р. (1965 г.р.) из Алитуса. В крови водителя было 1,94 промилле. Мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Около 15.16 ч. того же дня в Алитусе был остановлен автомобиль BMW X5. Им управлял нетрезвый, также ранее лишенный прав за вождение в пьяном виде В.M., 1987 г.р. В его организме было 3,06 промилле.

29 января, ночью, в 01.16 ч. полиция остановила в Алитусе автомобиль Škoda Rapid. Машиной управлял Д.М. (1985 г.р.), который живет в Норвегии, но мужчина зарегистрирован в Алитусе. Ему грозит лишение прав за вождение в нетрезвом виде - в организме мужчины было 2,37 промилле.

Комиссариат полиции Паневежского округа сообщает, что 28 января, в 13.40 ч., во дворе одного дома Пасвальского района был задержан водитель Audi 80. В организме мужчины 1958 г.р. было 3,20 промилле.

29 января, в 01.05 ч. в Паневежскую полицию сообщили о ДТП на перекрестке ул. Княудишкю - Жвайгжджю. На месте выяснилось, что виновник ДТП - водитель Volkswagen Passat. Мужчина 1986 г.р. нигде не декларировал место жительства. Он пытался уехать с места происшествия, но его задержала полиция. В организме мужчины было 1,63 промилле. Выяснилось также, что полиция разыскивает его за совершенное ранее преступление.

Всех нетрезвых водителей задержали в соответствии со 140 ст. УК ЛР.