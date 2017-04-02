Утренний рейд в Вильнюсе: водитель Mercedes без прав ездил 5 лет

Воскресным утром вильнюсская дорожная полиция провела еще один рейд. Водителей проверяли на ул. Жвалгу, в Вильнюсе.

За рулем остановленного Opel Omegaсидел гражданин Азербайджана (у него есть временный вид на жительство в Литве, поэтому он должен был поменять права на литовские, но не сделал этого). Он предъявил выданное в Азербайджана удостоверение. Мужчина получит штраф за вождение без прав.

Затем попался злостный нарушитель ПДД. Водитель Mercedes не хитрил, сразу признался, что прав у него нет.

По базе данных выяснили, что прав его лишили 5 лет назад (срок лишения истек, но мужчина на права не пересдал), но при этом он все равно ежегодно получает штрафы за вождение без прав.

Подозрение у полиции вызвал мужчина, который свернул на обочину, не доехав до полицейского экипажа. К автомобили Saab подъехал экипаж со включенными мигалками.

Подозрения подтвердились - водитель (1975 г.р.) испугался полиции, поскольку был нетрезвым - 0,71 промилле. Он сказал, что пил накануне и до сих пор не протрезвел.