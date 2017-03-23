Устроивший в храме скандал нищий был 140 раз наказан за нарушение общественного порядка

 (1)
ru.DELFI.lt
четверг, 23 марта 2017 г. 14:59
В среду вечером службу в часовне Матери Божией Остробрамской в Вильнюсе прервал 34-летний пьяный нищий. Выяснились и другие подробности этого инцидента.
© DELFI / Domantas Pipas

Пьяный мужчина, который пришел в часовню во время службы, стал требовать у прихожанки денег. На помощь женщине пришли священник и причетник - они велели мужчине успокоится и отстать от женщины.

Однако пьяный молодой человек кричал, ругал священника и причетника, пытался их ударить. Он ударил священника, но видно, поскольку был пьян, только поцарапал лицо. разорвал одежду на причетнике.

Хулигана задержала полиция. Выяснилось, что это хорошо знакомый работающим в центре столицы полицейским Жильвинас П. (1983 г.р.) - он постоянно просит милостыню и разными способами нарушает закон.

Жильвинас П. был несколько раз судим. В административном порядке его наказывали 140 раз (в основном за употребление алкоголя в общественных местах и попрошайничание).

В среду было начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Хулиган был задержан и закрыт в арестантскую.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Устроивший в храме скандал нищий был 140 раз наказан за нарушение общественного порядка (1)

Устроивший в храме скандал нищий был 140 раз наказан за нарушение общественного порядка
В среду вечером службу в часовне Матери Божией Остробрамской в Вильнюсе прервал 34-летний пьяный нищий. Выяснились и другие подробности этого инцидента.

Литовский мошенник через фирму в Даугавпилсе выманил более $100 млн (4)

Phishingo ataka
Федеральный прокурор Нью-Йорка и ФБР выдвинули в адрес 48-летнего гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса обвинения в создании мошеннической схемы по выманиванию около $100 млн у американских компаний. В центре схемы была компания, зарегистрированная в квартире в Даугавпилсе, сообщает Rus.lsm.lv.

Трагедия в Шилуте: собака до смерти искусала месячного младенца (25)

Трагедия в Шилуте: собака до смерти искусала месячного младенца
22 марта вечером, в Шилуте произошла трагедия - собака до смерти искусала месячного младенца.

Паневежцы возили экстази из Голландии килограммами (3)

Паневежцы возили экстази из Голландии килограммами
Паневежская полиция задержала четверых подозреваемых в торговле крупной партией психотропных веществ, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

Жителю Паланги удалось убедить нетрезвую женщину-водителя поехать в полицию (1)

Жителю Паланги удалось убедить нетрезвую женщину-водителя поехать в полицию
Молодой житель Паланги заметил неудачную езду женщины за рулем Audi - ей мешали стоявшие автомобили, проезжая часть была слишком узкой. Мужчина ехал за ней, пока женщина не остановилась. Когда выяснилось, что водитель пьяна, мужчина убедил ее поехать в полицию.
Facebook друзья
Rambler's Top100