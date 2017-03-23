Устроивший в храме скандал нищий был 140 раз наказан за нарушение общественного порядка

В среду вечером службу в часовне Матери Божией Остробрамской в Вильнюсе прервал 34-летний пьяный нищий. Выяснились и другие подробности этого инцидента.

Пьяный мужчина, который пришел в часовню во время службы, стал требовать у прихожанки денег. На помощь женщине пришли священник и причетник - они велели мужчине успокоится и отстать от женщины.

Однако пьяный молодой человек кричал, ругал священника и причетника, пытался их ударить. Он ударил священника, но видно, поскольку был пьян, только поцарапал лицо. разорвал одежду на причетнике.

Хулигана задержала полиция. Выяснилось, что это хорошо знакомый работающим в центре столицы полицейским Жильвинас П. (1983 г.р.) - он постоянно просит милостыню и разными способами нарушает закон.

Жильвинас П. был несколько раз судим. В административном порядке его наказывали 140 раз (в основном за употребление алкоголя в общественных местах и попрошайничание).

В среду было начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Хулиган был задержан и закрыт в арестантскую.