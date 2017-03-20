Убийство в Йонавском районе: обнаружен труп пропавшего мужчины

20 марта во время пресс-конференции представитель Каунасской полиции Гинтаутас Жукаускас сообщил журналистам, что пропавший в Йонавском районе Гедрюс Валюнас был убит.

В понедельник, 20 марта, утром в резервуаре в Йонавском районе на глубине 2 м был обнаружен труп пропавшего мужчины.

В полицию обратилась мать пропавшего, она сообщила, что ее сын пропал 4 марта. В ходе расследования выяснилось, что Валюнас с тремя лицами распивал алкоголь и во время конфликта был убит. Все трое подозреваемых были задержаны. 21 марта будет решаться вопрос назначения меры пресечения подозреваемым.

Причина конфликта - ничтожная, начато расследование по факту убийства из хулиганских побуждений. По предварительным данным, Валюнас был убит ударом ножа в грудь.

На минувшей неделе полиция объявила в розыск Гедрюса Валюнаса. Полиция Йонавского района сообщила, что мужчина 1978 г.р. пропал 4 марта этого года, когда около 16 ч. ушел из дома в деревне Гулбинишкяй (Йонавский район) и назад не вернулся. У мужчины с собой не было никаких документов.