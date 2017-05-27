У Зелёных озёр бывшие заключeнные напали на курсантов

Молодые люди ответили, что такой бумаги у них нет. Это разозлило любителей гашиша и они напали на 3 молодых людей, как потом прояснилось, курсантов Военной академии.

Вполне возможно, что курсанты без проблем разобрались бы с любителями гашиша, однако они старались избежать драки. Несмотря на это, один из нападавших головой ударил юношу в лицо.

Курсантам ничего не оставалось делать, как вызвать полицию. Нападавшие скрылись. Однако на место происшествия прибыли 3 экипажа полиции, которые при помощи свидетелей обнаружили нападавших.

По словам полицейских, они вели себя неадекватно: один из них, уже даже будучи в наручниках, бился головой о землю.

Гашиш у них так и не был найден. Полицейским они заявили, что сами они из Каунаса, отсидели несколько раз и ничего не боятся. Оба нападавших доставлены в комиссариат.