У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови

ru.DELFI.lt
воскресенье, 26 марта 2017 г. 12:00
Повредивший на ул.Укмерге в Вильнюсе четыре автомобиля мужчина не хотел отдаться в руки полиции по хорошему, сопротивлялся, когда полицейские пытались вывести его из автомобиля.
© DELFI / Tomas Vinickas

В конце концов, когда его уложили на землю и надели наручники, мужчина уснул. В больнице выяснилось, что уровень алкоголя в крови этого мужчины порядком превышает предел тяжелой степени опьянения.

Авария произошла в субботу около 15.30 часов. Как рассказали свидетели происшествия, направлявшийся на большой скорости с Шешкинской горы в сторону центра автомобиль Audi врезался в стоявшие у светофора машины. Удар был очень сильным, автомобили повреждены. У свидетелей происшествия сразу возникли подозрения, что водитель был сильно пьян.

После аварии водитель Audi не вышел из автомобиля, из которого была слышна музыка на большой громкости, а водитель в такт отбивал ритм по окну.

Прибывшие на место ДТП полицейские вытащили его из автомобиля лишь после того, как разбили стекло. Водитель шумел на полицейских, сопротивлялся, однако в конце концов был уложен на землю и заснул.

На место происшествия прибыли и пожарные, которым сообщили, что один автомобиль загорелся. По их прибытию выяснилось, что информация о возгорании не подтвердилась, однако на всякий случай они отключили аккумулятор автомобиля.

Прибывшие медики осмотрели одну женщину, в машину которой врезался водитель Audi. Виновник аварии был на машине скорой помощи доставлен в Лаздинайскую больницу. Здесь, пока мужчина спал, был проведен анализ крови.

По данным медиков, у мужчины установлена степень опьянения, порядком превышающая тяжелую - 3,25 промилле (тяжелое опьянение - 2,50 промилле).

Долго в больнице мужчина не задержался. После того, как полиции сообщили информацию о его состоянии, медики отпустили мужчину домой.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови

У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови
Повредивший на ул.Укмерге в Вильнюсе четыре автомобиля мужчина не хотел отдаться в руки полиции по хорошему, сопротивлялся, когда полицейские пытались вывести его из автомобиля.

В Вильнюсе мужчина ворвался на территорию посольства Японии (11)

В Вильнюсе мужчина ворвался на территорию посольства Японии
В Вильнюсе на территорию посольства Японии ворвался мужчина и стал кулаками бить в двери, требуя посла.

В Каунасе случился крупный пожар, пострадавших не обнаружили (8)

Kauno dangų nušvietė liepsnos: manieže kilo didžiulis gaisras
В находящемся в Каунасе по ул.Вокечю здании в субботу вечером случился крупный пожар.

В Вильнюсе у ТЦ усмиряли пьяного водителя (15)

В Вильнюсе у ТЦ усмиряли пьяного водителя
В Вильнюсе у одного из ТЦ жители могли наблюдать за усмирением пьяного водителя. Позвонившие в полицию люди не сомневались, что водитель пьян. Полиции пришлось как следует поработать, прежде чем мужчину удалось призвать к порядку. Пьяный водитель оказывал сопротивление и не хотел по-хорошему выходить из машины.

Криминалисты задержали грузовик с контрабандой (6)

Криминалисты задержали грузовик с контрабандой
Таможенные криминалисты задержали полный грузовик контрабанды.
Facebook друзья
Rambler's Top100