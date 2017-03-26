У виновника аварии - смертельная доза алкоголя в крови

В конце концов, когда его уложили на землю и надели наручники, мужчина уснул. В больнице выяснилось, что уровень алкоголя в крови этого мужчины порядком превышает предел тяжелой степени опьянения.

Авария произошла в субботу около 15.30 часов. Как рассказали свидетели происшествия, направлявшийся на большой скорости с Шешкинской горы в сторону центра автомобиль Audi врезался в стоявшие у светофора машины. Удар был очень сильным, автомобили повреждены. У свидетелей происшествия сразу возникли подозрения, что водитель был сильно пьян.

После аварии водитель Audi не вышел из автомобиля, из которого была слышна музыка на большой громкости, а водитель в такт отбивал ритм по окну.

Прибывшие на место ДТП полицейские вытащили его из автомобиля лишь после того, как разбили стекло. Водитель шумел на полицейских, сопротивлялся, однако в конце концов был уложен на землю и заснул.

На место происшествия прибыли и пожарные, которым сообщили, что один автомобиль загорелся. По их прибытию выяснилось, что информация о возгорании не подтвердилась, однако на всякий случай они отключили аккумулятор автомобиля.

Прибывшие медики осмотрели одну женщину, в машину которой врезался водитель Audi. Виновник аварии был на машине скорой помощи доставлен в Лаздинайскую больницу. Здесь, пока мужчина спал, был проведен анализ крови.

По данным медиков, у мужчины установлена степень опьянения, порядком превышающая тяжелую - 3,25 промилле (тяжелое опьянение - 2,50 промилле).

Долго в больнице мужчина не задержался. После того, как полиции сообщили информацию о его состоянии, медики отпустили мужчину домой.