У ТЦ ветер повалил строительные леса, повреждены автомобили

ru.DELFI.lt
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:29
11 апреля, после обеда в Вильнюсе, недалеко от торгового центра ветер повалил строительные леса на стоявшие на стоянке автомобили. В полицию люди звонили дважды, в первый раз сообщили о том, что повреждены 10 автомобилей.
© DELFI / Juozas Markevičius

Сообщалось, что леса упали недалеко от магазина Rimi.

Первое сообщение поступило в 12.24 ч., второе - через несколько минут.

Неприятную картину первым увидел хозяин одной из машин.

Приехавшие на место происшествия полицейские помогли водителям заполнить документы для страховых компаний.

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