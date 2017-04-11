У ТЦ ветер повалил строительные леса, повреждены автомобили

11 апреля, после обеда в Вильнюсе, недалеко от торгового центра ветер повалил строительные леса на стоявшие на стоянке автомобили. В полицию люди звонили дважды, в первый раз сообщили о том, что повреждены 10 автомобилей.
Сообщалось, что леса упали недалеко от магазина Rimi.
Первое сообщение поступило в 12.24 ч., второе - через несколько минут.
Неприятную картину первым увидел хозяин одной из машин.
Приехавшие на место происшествия полицейские помогли водителям заполнить документы для страховых компаний.