Первое сообщение поступило в 12.24 ч., второе - через несколько минут.

Сообщалось, что леса упали недалеко от магазина Rimi.

11 апреля, после обеда в Вильнюсе, недалеко от торгового центра ветер повалил строительные леса на стоявшие на стоянке автомобили. В полицию люди звонили дважды, в первый раз сообщили о том, что повреждены 10 автомобилей.

У ТЦ ветер повалил строительные леса, повреждены автомобили 11 апреля, после обеда в Вильнюсе, недалеко от торгового центра ветер повалил строительные леса на стоявшие на стоянке автомобили. В полицию люди звонили дважды, в первый раз сообщили о том, что повреждены 10 автомобилей.

Работницу гостиничного ресторана задержали по подозрению в краже С неприятностями столкнулись супруги из Финляндии, отдыхавшие в Паланге. 10 апреля, когда супруги вернулись в номер гостиницы (на ул. М.Валанчяус), они застали там женщину, которая перебирала их вещи.

В Йонишкисе с дороги съехал автовоз с Ferrari, BMW и Ford Mustang В понедельник поздно вечером, в 23 ч., в Йонишкисе водитель автовоза не остановился у знака Stop, не вписался в поворот, съехал с дороги и перевернулся. Автовоз вез дорогие битые автомобили: Ferrari, BMW, Ford Mustang.

При столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб мужчина В понедельник вечером в Шальчининском районе, в деревне Ящюнай, в результате аварии погиб мужчина.