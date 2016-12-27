У Шедувы перевернулся пассажирский автобус предполагают, что автобус перевернуло ветром

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ru.DELFI.lt
вторник, 27 декабря 2016 г. 15:23
В Радвилишкском районе, у Шедувы, 27 декабря после обеда перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, люди серьезных травм избежали.
© DELFI skaitytojo nuotr.

Читатель DELFI сфотографировала автобус после ДТП. Представитель ГКП Шяуляйского округа Артурас Шлявас сказал DELFI, что во время ДТП водитель ушиб руку. О других пострадавших пока не сообщают.

Автобус принадлежит клайпедской компании. Из порта прислали помощь, попытаются убрать автобус с дороги. На время работ планируют частично перекрыть движение.

Часть пассажиров уехала с места ДТП на попутных машинах. На месте ДТП дежурит полиция.

По предварительным данным,автобус перевернул сильный порыв ветра.

В автобусе, который следовал по маршруту Клайпеда-Утена, было 6 пассажиров. Они выбрались из автобуса через люк на крыше.

DELFI благодарит читателя за фотографии.

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