У Шедувы перевернулся пассажирский автобус

В Радвилишкском районе, у Шедувы, 27 декабря после обеда перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, люди серьезных травм избежали.

Читатель DELFI сфотографировала автобус после ДТП. Представитель ГКП Шяуляйского округа Артурас Шлявас сказал DELFI, что во время ДТП водитель ушиб руку. О других пострадавших пока не сообщают.

Автобус принадлежит клайпедской компании. Из порта прислали помощь, попытаются убрать автобус с дороги. На время работ планируют частично перекрыть движение.

Часть пассажиров уехала с места ДТП на попутных машинах. На месте ДТП дежурит полиция.

По предварительным данным,автобус перевернул сильный порыв ветра.

В автобусе, который следовал по маршруту Клайпеда-Утена, было 6 пассажиров. Они выбрались из автобуса через люк на крыше.

DELFI благодарит читателя за фотографии.