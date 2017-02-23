У пьяных родителей забрали троих детей

Пьяное веселье родителей наблюдали трое детей. Люди, которые устали от музыки и шума, вызвали полицию. Полиция на месте обнаружила пьяную компанию и троих детей.

22 февраля, в 22.13 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Шалткальвю, в квартире громко играет музыка и слышится шум. В квартире пили. Кроме того, там находились трое детей.

В крови матери (1988 г.р.) детей было 2,94 промилле, а ее сожителя (1991 г.р.) также 2,94 промилле.

Находившегося в доме малолетнего ребенка (2007 г.р.) женщины доставили в детский дом. В квартире также находился нетрезвый (2,27 промилле) мужчина (1988 г.р.) и его малолетние дети (2013 и 2008 г.р.). Детей этого мужчины передали под опеку бабушки.