У компании Grožio chirurgijа похищены данные о клиентах, шантажисты требуют выкуп

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 апреля 2017 г. 14:13
Информация о том, что биткоины привлекают преступников, подтвердилась и в Литве. В интернете есть предложение купить данные клиентов Grožio chirurgijа, их продают именно за биткоины.
© Shutterstock

Преступники взломали сайт компании и требуют заплатить выкуп за данные клиентов. По подсчетам эксперта, с которым беседовал DELFI, сумма выкупа составляет 300 000-350 000 евро, поскольку стоимость биткоина меняется каждый день.

DELFI обратился в Grožio chirurgijа, которая сообщила, что обратилась в органы правоохраны.

Организаторы преступного выпада в сети Tor выложили имена и фамилии 35 клиенток компании, их жалобы, информацию о проведенных процедурах, консультациях, снимки до и после процедур, другие данные.

Шантажисты утверждают, что располагают данными более 24 000 клиентов, общая сумма выкупа постоянно растет.

Вероятно, так хотят "выбить" деньги у пострадавших и их близких.

Шантажисты прикрываются благородной целью - пишут, что "наказывают" компанию за то, что она не заботилась о безопасности данных своих клиентов.

Компания от подробного комментария воздерживается, чтобы не нанести вреда расследованию.

Шантажисты утверждают, что если компания не выполнит требования, то 30 июня данные всех клиентов будут преданы огласке.

По законам Литвы, без согласия человека нельзя разглашать данные о его здоровье.

"Таких случаев в Литве было несколько. В данном случае несколько пострадавших: компания, репутация которой пострадала, и частные лица, информация о которых может быть предана огласке", - сказал эксперт.

Преступники представляют информацию на английском языке, поэтому неясно, являются ли они гражданами Литвы. Неясно также те же ли это лица, которые похитили информацию.

Не исключено, что преступники могут нацелится и на информацию о пациентах, которую поликлиники переводят в интернет.

"Часть систем плохо защищена", - сказал эксперт в сфере ИТ.

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