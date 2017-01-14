TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink

Во время сильного шторма в ночь на четверг серьезные травмы получил один из членов команды парома Isabelle, выполнявшего рейс из Риги в Стокгольм. Об этом сообщает телеканал TV3.

По данным телеканала, во время шторма пострадавший получил открытый перелом и сотрясение мозга.

Байба Муцениеце, представитель компании Tallink, которой принадлежит паром, подтвердила информацию о том, что один из членов команды получил травмы. "Ему незамедлительно была оказана помощь, сейчас пострадавший находится в больнице Стокгольма", - отметила она.

Ранее уже сообщалось, что паромы компании Tallink на этой неделе попали в сильный шторм. На пароме Isabelle была сломана антенна и затоплено несколько кают, а на пароме Silja Symphony, который совершал рейс из Хельстинки в Стокгольм, погибли две лошади элитой породы. Высота волн на Балтийском море достигала рекордных 15 метров.