Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: один человек погиб

2 июня, около 22 ч., в Вильнюсском районе, недалеко от Шумска, у деревни Калабришкес, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль Audi. Это произошло во время рейда, который проводила Вильнюсская дорожная полиция.

По предварительным данным, один мужчина погиб на месте, другой, лет 30, находится в коме, третий - 17-летний - пострадал меньше всех, у него диагностировали переломы ребер.

На место происшествия приехал мужчина, который решил, что среди пострадавших есть его сын, и бросился на полицейских. Чтобы его успокоить полицейским пришлось применить электрошокер Taser. На мужчину надели наручники и увезли его в комиссариат.

Погибший - отец двухлетнего ребенка.

По словам полицейских, водитель этого автомобиля неоднократно бежал от стражей порядка, Однако на этот раз машиной мог управлять другой человек, поскольку водитель находится в тюрьме, а его машиной пользуются другие люди. Вчера в машине ехали четверо человек, один из них с места происшествия сбежал.

Других серьезных происшествий во время этого ночного рейда не было.

Около 1.15 ч. на ул. Майронё, около храма Св. Анны, сотрудница полиции позаботилась о ежике - перенесла его через дорогу.

Около двух часов ночи полиция остановила автомобиль Mercedes, которым управляла проживающая в Литве с 2014 года гражданка Грузии, она предъявила грузинские права, поэтому была наказана за вождение без документа.