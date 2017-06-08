Трагическое ДТП в Паневежском районе: обвинения предъявлены выпускнику

После трагического ДТП в Паневежском районе, унесшем жизнь женщины и ее дочери, обвинения были предъявлены 18-летнему выпускнику гимназии Вельжё. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 8 лет, пишет Sekundė.

По словам пресс-секретаря ГКП Паневежского округа Расы Мейште, гимназиста допросили. Молодого человека прав не лишили. По словам директора гимназии Римтаса Балтушиса, молодой человек сейчас сдает экзамены на аттестат зрелости.

Директор сказал, что говорил с ним после ДТП, однако подробно рассказывать ни о самом юноше, ни о празднике последнего звонка не стал. Ранее директор рассказывал, что в тот день выпускники взяли напрокат лимузин, на котором в школу привезли своего классного руководителя.

Почему потом школьники пересели на свои авто, директор не мог сказать. Трагическое ДТП произошло 25 мая, в 14.30 ч. По данным полиции, на дороге Вельжис-Паневежис, у деревни Вичяй, с автомобиля BMW, которым управлял выпускник, упала картонная декорация – шляпа, которая упала на ехавший за ним Land Rover.

После удара шляпа упала на проезжую часть. Испугавшись препятствия, 26-летняя водитель Opel Meriva пыталась остановить машину, однако машину бросило на встречную полосу и она столкнулась с ехавшим навстречу грузовиком.

В результате ДТП погибла водитель Opel Meriva и ее 6-летняя дочь.

Погибшая, как и виновник ДТП получила водительские права за 9 месяцев до трагического ДТП.