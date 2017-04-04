Трагедия в Сангруде: покончил с собой второй 12-классник

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ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 10:41
Сангрудскую гимназию (Калварийская мэрия) в минувшую субботу потрясло самоубийство 12-классника. В середине января с собой покончила девушка из того же класса.
© Shutterstock nuotr.

"Да, это произошло 1 апреля, в субботу, с собой покончил гимназист 4 класса. Я не могу ничего интерпретировать, высказывать мое мнение, нам всем очень тяжело, проводят расследование", – сказала DELFI директор гимназии Вида Шалчювене.

Пока помощь гимназистам оказывает команда по управлению кризисами и школьный психолог. Также общаются с Вильнюсским центром по преодолению кризисов – в Сангруду должна приехать группа специалистов.

По словам Шалчювене, несмотря на несчастье, учебный процесс продолжается. "Ситуация под контролем, мы работаем, ждем помощи и получим ее. Очень тяжело, помощь нужна и мы надеемся, что нам помогут. Мы довольно сильные, стараемся держаться, мы обязаны защитить детей, работать и не сдаваться", – сказала директор.

В середине января с собой покончила гимназистка этой школы, тогда помощь общине оказывали специалисты из Мариямполе.

Психолог Центра по преодолению кризисов Аста Груоблите сказала DELFI, что первый визит в Сангруду намечен на вторник. По ее словам, подготовлен методический материал по поведению в школе после такого несчастья.

"Есть несколько основных шагов. Первое – работа с информацией, точное информирование общества, родителей, детей о том, что произошло и что будут делать, как оказывать помощь. Второе – выявление групп, которых это касается, оказание им помощи. В данном случае пострадавшие - вся школа", – сказала Груоблите.

Заведующая отделом просвещения Калварийской мэрии Дануте Лисаускене сказала DELFI , что в понедельник утром ездила в школу, проверяла, как реагируют на кризис.

По ее словам, психологи Вильнюсского центра будут оказывать помощь одноклассникам, родителям и классному руководителю. Также они будут говорить с ребятами из танцевального кружка, который посещал покончивший с собой юноша.

По данным Лисаускене, часть учеников от услуг школьного психолога отказалась.

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