Трагедия в Litexpo: Зуокас бросился на помощь юноше

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ru.DELFI.lt
суббота, 10 июня 2017 г. 17:42
Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас в субботу бросился на помощь потерявшему сознанию юноше.
A. Zuokas gaivino žmogų
© Skaitytojo nuotr.

Читатель поделился видео с DELFI, в котором видно, как на выставке ArtVilnius, которая проходит в эти выходные в выставочном зале Litexpo, А. Зуокас молодому человеку, лежащему на земле, делает искусственное дыхание.

Политик DELFI подтвердил, что такая ситуация на самом деле произошла. Он заметил, что один из участников на скамейке лежал без сознания.

"Сначала казалось, что может быть, это часть шоу, было трудно понять, что происходит, но после того, как я посмотрел на человека, то увидел, что его лицо синеет. Я понял, что дело серьезное", - сказал А. Зуокас.

По его словам, он не видел признаков того, что с юношей случился эпилептический припадок, поэтому решил провести искусственное дыхание. Политику на помощь бросилась и находившаяся рядом женщина.

"Через некоторое время мы привели его в чувство, он начал дышать, появился пульс. За это время приехала скорая, которая продолжила работу. Она все еще продолжается, парень находится в машине скорой помощи возле павильона", - сказал А. Зуокас.

По его словам, юноша - участник выставки.

Как DELFI сообщила полиция Вильнюса, спасти жизнь парня медикам, он умер. Причина его смерти до сих пор не определена.

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