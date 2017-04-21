Трагедия в Кедайняй: поезд столкнулся с автомобилем, погиб человек

В пятницу, рано утром в Кедайняй произошло жуткое ДТП. Поезд врезался в выехавший на железнодорожный переезд автомобиль. По сведениям спасателей, один человек погиб.

Машинист пытался затормозить, когда увидел на переезде автомобиль, но после удара в бок поезд еще какое-то время толкал машину перед собой.

Спасатели нашли автомобиль за переездом.

56-летний водитель Opel Zafira скончался на месте. Полиция выясняет, почему водитель проигнорировал сигнал светофора.

Представитель "Литовской железной дороги" уточнил, что на этом переезде установлена сигнализация, которая в момент ДТП работала.

"Машинист заметил, что у переезда остановился автомобиль,а потом он внезапно выехал на переезд и остановился. Водитель на звуки сигнала не реагировал, поэтому машинисту пришлось тормозить. К сожалению, избежать столкновения не удалось – тормозной путь поезда в обычных условиях составляет около 1000 м", - сказано в сообщении "ЛЖД".

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