Трагедия: пока мать находилась в роддоме, во время пожара погиб ее 8-летний сын

В минувшие выходные во время пожара погиб 8-летний мальчик. 2 апреля в деревне Паграужяй (Мариямпольский округ) загорелся деревянный дом. Пожарные вынесли из дома мертвого 8-летнего мальчика.

По данным спасателей, двое других детей сами выбежали из дома. По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил эксплуатации печки.

Трагедия произошла, когда мать детей находилась в роддоме, она уже родила ребенка. Отец детей по работе уехал в Германию.

В тот день 15-летний брат роженицы решил растопить печь при помощи пластиковых отходов и сварить кашу собакам. Он разжег огонь в печке и пошел в комнату играть в компьютерные игры. В это время братья 8 и 9 лет сделали себе чай и пошли в комнату смотреть телевизор.

Вскоре 9-летний мальчик заметил дым из-под кухонной двери, он открыл дверь на кухню и ощутил жар. Тогда мальчик побежал к окну, открыл его и выпрыгнул наружу. Он звал и младшего брата, но тот боялся прыгать в окно.

9-летний побежал к окну другой комнаты и сообщил о пожаре 15-летнему дяде. Тот открыл дверь на кухню, увидел огонь, испугался и выбежал на улицу. Потом он вместе с 9-летним звали 8-летнего, чтобы он прыгал из окна, но только слышали его плач, младший ребенок погиб.

О пожаре спасателям сообщил сосед.