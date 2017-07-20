Трагедия на магистрали: семья из Латвии на BMW столкнулась с грузовиком, погибла женщина

В четверг после обеда, в 13.49 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что на магистрали A1 (Каунас-Клайпеда), в Шилальском районе, недалеко от Лаукувы, у деревни Палокистис, столкнулся легковой автомобиль BMW и грузовик Iveco Cargo. Сообщается, что зажат человек.

К приезду спасателей выяснилось, что в автомобиле зажата пассажирка (1973 г.р.), женщина скончалась. Тело погибшей из машины извлекли спасатели.

Водитель BMW и ехавший в машине ребенок из машины выбрались сами, они не пострадали.

По предварительным данным, в легковушке ехала семья граждан Латвии. Водитель грузовика не пострадал.

Из-за аварии на дороге образовался затор. По словам водителей, полиция направляет автомобили в объезд.

Около 15.30 ч. полиция сообщила, что движение в сторону Клайпеды восстановлено.

По словам начальника полиции Таурагского округа Марюса Драудвилы, ДТП произошло, когда водитель BMW обгонял грузовик и зацепил его своей машиной.