Трагедия: дети стали свидетелями убийства отца

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 09:06
Родители, воспитывающие 6 детей, со своим знакомым устроили пирушку, которая закончилась трагедией. Один член семьи ударил отца детей, тот скончался на месте.
© A.Stackevič nuotr.

По данным Департамента полиции, в воскресенье поздно вечером, около 22 ч., поступило сообщение о пьяном конфликте в деревне Кулменай (Пагегяйская мэрия). Нетрезвый (2,62 промилле) молодой человек (1997 г.р.) дважды ударил по голове своего отца (1969 г.р.). В результате отец упал.

Приехавшие на место происшествия врачи ничем не могли помочь пострадавшему, он скончался.

Во время происшествия в доме находилась нетрезвая (2,81 промилле) жена скончавшегося мужчины и их несовершеннолетние дети (2004 г.р.), (2012 г.р.), (2010 г.р.), (2003 г.р.) и (1999 г.р.). Двое из детей были свидетелями убийства.

Дети были оставлены под присмотром сестры (1998 г.р.). Подозреваемый закрыт в арестантскую.

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