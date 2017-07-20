За шесть месяцев этого года также задержано более 102 тонн нелегального горючего, стоимость которого с учетом обязательных к уплате налогов может составлять почти 115 тыс. евро.

Как говорится в пресс-релизе таможни, среди этих задержанных в первом полугодии контрафактных белорусских товаров традиционно преобладают сигареты Premier, Minsk, Fest, NZ.

Большую часть задержанного литовской таможней в первом полугодии контрафакта составляли нелегальные сигареты - их в общей сложности конфисковано почти 64 млн., они оценены в 9,5 млн. евро.

Таможня за полгода конфисковала контрабандных сигарет почти на 10 млн. евро

Таможня за полгода конфисковала контрабандных сигарет почти на 10 млн. евро Большую часть задержанного литовской таможней в первом полугодии контрафакта составляли нелегальные сигареты - их в общей сложности конфисковано почти 64 млн., они оценены в 9,5 млн. евро.

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Трагедия на магистрали: семья из Латвии на BMW столкнулась с грузовиком, погибла женщина В четверг после обеда, в 13.49 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что на магистрали A1 (Каунас-Клайпеда), в Шилальском районе, недалеко от Лаукувы, у деревни Палокистис, столкнулся легковой автомобиль BMW и грузовик Iveco Cargo. Сообщается, что зажат человек.

В Вильнюсе открытым пламенем горел многоквартирный дом В ночь на четверг в Вильнюсе, на ул. Кауно начался пожар в многоквартирном доме. Пожарным-спасателям сообщили, что открыты пламенем горит крыша, поэтому на место выехали усиленные наряды спасателей.