Таможня за полгода конфисковала контрабандных сигарет почти на 10 млн. евро

Большую часть задержанного литовской таможней в первом полугодии контрафакта составляли нелегальные сигареты - их в общей сложности конфисковано почти 64 млн., они оценены в 9,5 млн. евро.
Как говорится в пресс-релизе таможни, среди этих задержанных в первом полугодии контрафактных белорусских товаров традиционно преобладают сигареты Premier, Minsk, Fest, NZ.
За шесть месяцев этого года также задержано более 102 тонн нелегального горючего, стоимость которого с учетом обязательных к уплате налогов может составлять почти 115 тыс. евро.