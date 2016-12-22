Таможенники взяли под стражу россиян, везших в Калининград мясо

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ru.DELFI.lt
четверг, 22 декабря 2016 г. 16:00
21 декабря вечером таможенники КПП в Кибартай задержали тягач, на котором в Калининградскую область пытались нелегально вывезти большое количество мяса неясного происхождения. Задержаны и двое граждан России – водитель, который пытался предлагать взятку, и еще один связанный с контрабандой человек.
© MKT

Около 21 ч. в Кибартай на тягаче DAF приехал гражданин России A.K., который сказал, что едет без груза – возвращается в Калининградскую область. Однако кроме документов он предъявил таможенникам паспорт, в котором лежали 200 евро. На вопрос, что это за деньги, водитель ответил, что он везет мясо, на которое нет никаких документов, он предложил таможенникам "не заметить" груз.

Однако таможенники не только проверили полуприцеп, но и вызвали криминалистов, которые задержали водителя и находившегося поблизости в легковом автомобиле другого россиянина – Д.Ш., который, как подозревают, тоже связан с контрабандой. Всего в Россию пытались провезти 21 тонну мяса неясного происхождения, груз оценен в 16 500 евро.

Криминалисты задержали обоих россиян, начато расследование по факту контрабанды и попытки подкупа должностных лиц. Расследование ведут каунасские прокуроры.

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