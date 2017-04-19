Таможенники в поезде задержали полумиллионную контрабанду

Криминалисты Каунасского отделения таможни вместе с каунасскими таможенниками 14 апреля задержали в Каунасе большой груз контрабандных сигарет – в тайниках товарного вагона поезда из Беларуси обнаружили 200 000 пачек (4 млн. шт.) контрабандных сигарет на сумму более 0,5 млн. евро.

Проверяя поезд, который прибыл в Литву из Беларуси, в одном из вагонов обнаружили изменения в конструкции (на поезде в Литву привезли крафт-бумагу для одной литовской компании).

В ходе детальной проверки вагона выяснилось, что с обеих сторон сделаны двойные стены, за которыми спрятаны контрабандные сигареты. Всего таможенники обнаружили в тайниках 200 000 пачек (4 млн. шт.) сигарет NZ Gold Super Slims с белорусскими бандеролями на сумму 580 000 евро.

Начато расследование по 1 ч. 199 ст УК ЛР (контрабанда) и 1 ч. 199-2 ст. (незаконное хранение акцизных товаров).

В этом году это третье подобное происшествие - в третий раз крупный груз контрабанды находят в поездах: в январе задержали 173 коробок с сигаретами в полу "пустого" вагона, контрабанду задержали в Кене, в марте – 100 коробок в потолке "пустого" вагона нашли в Радвилишкисе.