Таможенники в поезде задержали полумиллионную контрабанду

Проверяя поезд, который прибыл в Литву из Беларуси, в одном из вагонов обнаружили изменения в конструкции (на поезде в Литву привезли крафт-бумагу для одной литовской компании).
В ходе детальной проверки вагона выяснилось, что с обеих сторон сделаны двойные стены, за которыми спрятаны контрабандные сигареты. Всего таможенники обнаружили в тайниках 200 000 пачек (4 млн. шт.) сигарет NZ Gold Super Slims с белорусскими бандеролями на сумму 580 000 евро.
Начато расследование по 1 ч. 199 ст УК ЛР (контрабанда) и 1 ч. 199-2 ст. (незаконное хранение акцизных товаров).
В этом году это третье подобное происшествие - в третий раз крупный груз контрабанды находят в поездах: в январе задержали 173 коробок с сигаретами в полу "пустого" вагона, контрабанду задержали в Кене, в марте – 100 коробок в потолке "пустого" вагона нашли в Радвилишкисе.