Таможенники доставали контрабанду из барсучьего жира

Находчивости контрабандистов нет границ. Они умудрились спрятать контрабандные сигареты из Беларуси под слоем барсучьего жира.

По данным сотрудников Каунасской территориальной таможни, 13 июня на посту Каунасского аэропорта представители ЗАО Skubios siuntos и таможенники, проверяя посылки, обнаружили сигареты, которые были спрятаны под слоем топленого жира.

Посылка, назначавшаяся в Англию, была наполнена "барсучьим жиром". У таможенников это вызвало подозрение. Проверив посылку, таможенники обнаружили 26 400 шт. сигарет с белорусскими бандеролями.

Сигареты были в ящике под слоем, вероятно, не барсучьего жира, а какого-то другого жира.

Литовская таможня напоминает, что все посылки проверяются, поэтому посылать запрещенные вещи не рекомендуется.