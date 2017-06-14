Таможенники доставали контрабанду из барсучьего жира

ru.DELFI.lt
среда, 14 июня 2017 г. 16:18
Находчивости контрабандистов нет границ. Они умудрились спрятать контрабандные сигареты из Беларуси под слоем барсучьего жира.
© Muitinės departamentas

По данным сотрудников Каунасской территориальной таможни, 13 июня на посту Каунасского аэропорта представители ЗАО Skubios siuntos и таможенники, проверяя посылки, обнаружили сигареты, которые были спрятаны под слоем топленого жира.

Посылка, назначавшаяся в Англию, была наполнена "барсучьим жиром". У таможенников это вызвало подозрение. Проверив посылку, таможенники обнаружили 26 400 шт. сигарет с белорусскими бандеролями.

Сигареты были в ящике под слоем, вероятно, не барсучьего жира, а какого-то другого жира.

Литовская таможня напоминает, что все посылки проверяются, поэтому посылать запрещенные вещи не рекомендуется.

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