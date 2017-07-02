Суббота в столице: десятки превысивших скорость водителей

Вильнюс – город низко летающих ангелов. 1 июля полиция провела особый рейд, направленный на выявление водителей, превышающих скорость.

По несколько экипажей дежурили в разных местах города. одновременно на улицы выехали и полицейские автомобили без специальных опознавательных знаков.

Во время рейда внимание полицейских привлекли два водителя - молодой человек (1990 г.р.) на Volkswagen, в организме водителя было 0.26 промилле (это допустимая норма, поэтому он смог продолжить путь) и еще один молодой мужчина (1988 г.р.) на Opel Astra, у него в крови также была допустимая норма - 0,24 промилле. Оба они пили накануне и не выспались.

На дороге в сторону Яшунай полицейский автомобиль без специальных опознавательных знаков зафиксировал превысившего скорость мотоциклиста. Мотоциклист увеличил скорость, заметив, что автомобиль следует за ним. Мотоциклиста остановили, он ехал на скорости 134 км/ч (допустимая 90 км/ч). Нарушителю грозит лишение прав на 3 месяца и штраф в размере 60 евро.

Водитель (1984 г.р.) Škoda Octavia был оштрафован за то, что на перекрестке пересек сплошную линию и перестроился прямо перед полицейским автомобилем без опознавательных знаков.

Утром на ул. Осло во время рейда зафиксировали 17 водителей, нарушивших ПДД и превысивших скорость. Чаще всего скорость превышали женщины.

Вечером число превышающих скорость резко сократилось, попались только 4 водителя.

Полицейские остановили машину охранников, которая с включенными мигалками ехала на скорости 97 км/ч там, где допустимая скорость 70 км/ч. даже с мигалками охранники не имеют права нарушать правила. Водителю придется заплатить штраф в размере 15 евро.

Через несколько минут был остановлен Land Rover. Водитель (1995 г.р.), стаж которого меньше года, превысил скорость на 34 км/ч. Проверив водителя по базе данных, полицейские выяснили, что 30 июня он также был наказан за превышение скорости - молодого человека сфотографировал ПКС. За первое нарушение ему придется заплатить 15 евро, а за второе – 60 евро.

Около 18:00 ч. на ул. Т.Нарбуто за превышение скорости полиция остановила BMW. В нем ехали двое молодых людей: один 1996 г.р., другой – 1998 г.р. Их поведение вызвало у полицейских подозрение, поэтому было решено проверить автомобиль. В передней дверце BMW полицейские нашли небольшой пакет с, как предполагают, "травкой". Молодых людей увезли в арестантскую.

Полиция сообщает, что 1 июля за превышение скорости оштрафовали около 60 водителей. Некоторые из них были лишены прав.