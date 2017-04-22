Столкнулись автобус и автомобиль: погиб человек

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 апреля 2017 г. 11:22
На автостраде Клайпеда – Каунас столкнулись автобус с детьми и легковой автомобиль, был зажат человек, сообщили работники Единого центра помощи.
Kaunas - Klaipėda
© DELFI / Rafael Achmedov

22 апреля, в 9.20 ч. по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Расейнском районе, у деревни Иляй, на автостраде Клайпеда - Каунас у моста через Шешувис столкнулись автобус и легковой автомобиль, в машине был зажат человек.

На место происшествия выехали спасатели.

В автомобиле были два человека, по сведениям спасателей, зажата была женщина. Полиция сообщила, что погиб пассажир легкового автомобиля.

В автобусе ехали 44 ребенка. К счастью, никто из детей не пострадал.

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