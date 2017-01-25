Спикер парламента Пранцкетис попал в ДТП

25 января утром в ДТП попал спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис. В 8.35 ч. в полицию сообщили, что попавшие в ДТП водители не могут решить спор самостоятельно, поэтому на место происшествия выехал экипаж полиции.

Автомобиль спикера столкнулся с автомобилем такси.

По предварительным данным, автомобиль BMW, в котором находился спикер, ехал по ул. Памянкальнё в сторону парламента. По словам очевидцев, когда загорелся красный свет, BMW включил мигалки и выехал на перекресток. Там он и столкнулся с такси.

Пресс-секретарь спикера Даля Венцявичене сказала DELFI, что во время ДТП находилась в машине с Пранцкетисом. Они ехали в парламент после участия в радиопередаче на Žinių radijas.

"Пострадавших нет, здоровы и водитель такси, и пассажиры. Все в порядке, мы рады, что все хорошо, что никто не пострадал", – сказала Венцявичене.

После ДТП Пранцкетиса доставили в парламент на автомобиле охраны.

После ДТП между водителями возникли разногласия. Когда приехала полиция, выяснилось, что первый автомобиль, сопровождавший спикера, проехал через перекресток, а машина, в которой был спикер, должна была пересечь его на красный свет. Водитель включил мигалки и поехал на красный свет, водитель такси не успел заметить этого, поэтому и произошло ДТП.

Моцкявичюс: ДТП могло произойти по нашей вине

Авария, в которую попал автомобиль спикера Сейма, могла произойти по вине водителя Департамента охраны руководства (ДОР), заявил сегодня директор ДОР Римантас Моцкявичюс.

По словам должностного лица, на перекрестке сотрудники охраны ехали на красный сигнал светофора с включенными мигалками: "Принцип охраны заключается в том, что автомобили не могут стоять, одни должны двигаться. Юридически они могут ехать на красный свет, (...) но я подозреваю, что здесь наша вина".

"Даже если едут на красный свет, парни должны быть уверены в том, что это не будет представлять угрозу для нас и других участников движения", - сказал Р. Моцкявичюс.

В среду ДОР начнет служебное расследование произошедшего ДТП, в котором никто не пострадал.