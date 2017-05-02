Сотрудников Дорожной полиции в Вильнюсе эвакуировали из здания

В понедельник в 9,37 полиция Вильнюсского округа получила от коллег сообщение, что в Вильнюсе, по ул.Менулё, на автостоянке был обнаружен подозрительный коричневый чемодан.
В связи наводящей на подозрения находкой был введен план "Щит", из здания были эвакуированы все находившиеся в нем люди.
Для осмотра чемодана были вызваны минеры антитеррористического подразделения Aras, которые проверили находку. Выяснилось, что в чемодане ничего опасного не было.
Выясняют также и то, кто принес чемодан.
Работающим в этом здании сотрудникам полиции в феврале уже приходилось эвакуироваться из здания, когда женщина принесла в полицию взрывчатку.
Тогда женщина преклонного возраста не подозревала, что нашла среди вещей мужа и перевозила взрывчатку на общественном транспорте почти через весь город.