Сотрудников Дорожной полиции в Вильнюсе эвакуировали из здания

ru.DELFI.lt
вторник, 2 мая 2017 г. 10:52
Сотрудникам дорожной полиции в Вильнюсе с раннего утра пришлось эвакуироваться: был обнаружен подозрительный чемодан.
© DELFI / Domantas Pipas

В понедельник в 9,37 полиция Вильнюсского округа получила от коллег сообщение, что в Вильнюсе, по ул.Менулё, на автостоянке был обнаружен подозрительный коричневый чемодан.

В связи наводящей на подозрения находкой был введен план "Щит", из здания были эвакуированы все находившиеся в нем люди.

Для осмотра чемодана были вызваны минеры антитеррористического подразделения Aras, которые проверили находку. Выяснилось, что в чемодане ничего опасного не было.

Выясняют также и то, кто принес чемодан.

Работающим в этом здании сотрудникам полиции в феврале уже приходилось эвакуироваться из здания, когда женщина принесла в полицию взрывчатку.

Тогда женщина преклонного возраста не подозревала, что нашла среди вещей мужа и перевозила взрывчатку на общественном транспорте почти через весь город.

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