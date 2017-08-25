16 августа сотрудники мобильной группы Каунасской территориальной таможни в остановленном для проверки следовавшем в Латвию автомобиле обнаружили наркотики, которые учуял служебный пёс Квинис.
Автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял житель Каунасского района Р.Р., патрулём таможенников был остановлен в 7 часов в самом центре Зарасай близ костёла. Наркотики были найдены в специальных тайниках под передними сидениями, в полу. Всего было обнаружено более 75 кг гашиша, ориентировочная цена такой партии на чёрном рынке - 750 тыс. евро.
Водитель автомобиля заявил, что понятия не имеет, откуда в машине оказались наркотики. Он на месяц помещён под арест.
Всего в этом году литовские таможенники задержали уже более 1,5 тыс. кг наркотиков, по большей части кокаина и гашиша.
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