Сотрудники литовской таможни в Зарасай задержали 75 кг гашиша, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.
© Muitinės departamentas

16 августа сотрудники мобильной группы Каунасской территориальной таможни в остановленном для проверки следовавшем в Латвию автомобиле обнаружили наркотики, которые учуял служебный пёс Квинис.

Автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял житель Каунасского района Р.Р., патрулём таможенников был остановлен в 7 часов в самом центре Зарасай близ костёла. Наркотики были найдены в специальных тайниках под передними сидениями, в полу. Всего было обнаружено более 75 кг гашиша, ориентировочная цена такой партии на чёрном рынке - 750 тыс. евро.

Водитель автомобиля заявил, что понятия не имеет, откуда в машине оказались наркотики. Он на месяц помещён под арест.

Всего в этом году литовские таможенники задержали уже более 1,5 тыс. кг наркотиков, по большей части кокаина и гашиша.

BNS
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