16 августа сотрудники мобильной группы Каунасской территориальной таможни в остановленном для проверки следовавшем в Латвию автомобиле обнаружили наркотики, которые учуял служебный пёс Квинис. Автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял житель Каунасского района Р.Р., патрулём таможенников был остановлен в 7 часов в самом центре Зарасай близ костёла. Наркотики были найдены в специальных тайниках под передними сидениями, в полу. Всего было обнаружено более 75 кг гашиша, ориентировочная цена такой партии на чёрном рынке - 750 тыс. евро. Водитель автомобиля заявил, что понятия не имеет, откуда в машине оказались наркотики. Он на месяц помещён под арест. Всего в этом году литовские таможенники задержали уже более 1,5 тыс. кг наркотиков, по большей части кокаина и гашиша.











