Сотрудники "Арас" задержали подозреваемых в покушении на убийство

Столичные криминалисты задержали двоих подозреваемых, которые связаны с организованной преступностью и подозреваются в совершении тяжких преступлений.

В ноябре и декабре этого года в темное время суток на столичных улицах Саусё 13-осёс и Талино из огнестрельного оружия были ранены двое мужчин. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Полиция начала расследования по факту покушения на убийство и незаконного хранения оружия.

В скором времени криминалисты выявили подозреваемых. Они хорошо известны полиции и связаны с действующими в Вильнюсе бандами.

В конце декабря криминалисты и сотрудники "Арас" в Вильнюсе провели операцию по задержанию подозреваемых. После проведения обысков обнаружили оружие убийства, наркотики и фальшивые деньги.

Подозреваемым предъявлены обвинения в покушении на убийство, незаконном хранении оружия, наркотиков и фальшивых денег (за покушение на убийство им грозит до 7 лет лишения свободы).

Подозреваемые находятся под арестом.