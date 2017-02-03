Сообщившая о насилии матери девушка оказалась в доме опеки

В Радвилишкском районе подросток сообщила о том, что мать один раз ее ударила - в результате мать оказалась в арестантской, а девочка в доме опеки, ей назначена временная опека.

21 января дома мать (1975 г.р.) ладонью один раз ударила по голове свою дочь (2003 г.р.).

Пострадавшая к врачам не обращалась, об инциденте был информирован специализированный центр помощи и Служба защиты прав ребенка при мэрии Радвилишкского района.

Начато расследование. Мать задержана и закрыта в арестантскую. Девочка временно помещена в дом опеки.