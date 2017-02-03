Сообщившая о насилии матери девушка оказалась в доме опеки

 (13)
ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 14:12
В Радвилишкском районе подросток сообщила о том, что мать один раз ее ударила - в результате мать оказалась в арестантской, а девочка в доме опеки, ей назначена временная опека.
© Shutterstock nuotr.

21 января дома мать (1975 г.р.) ладонью один раз ударила по голове свою дочь (2003 г.р.).

Пострадавшая к врачам не обращалась, об инциденте был информирован специализированный центр помощи и Служба защиты прав ребенка при мэрии Радвилишкского района.

Начато расследование. Мать задержана и закрыта в арестантскую. Девочка временно помещена в дом опеки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Действует ли новый закон? В январе остановили больше 200 пьяных водителей

Действует ли новый закон? В январе остановили больше 200 пьяных водителей
В январе этого года в Литве начато 214 расследований по факту в состоянии алкогольного опьянения, во всех случаях в организме водителей было больше 1,5 промилле.

Бывший мэр Каунаса Шустаускас в Вильнюсе попал под автомобиль (10)

Vytautas Šustauskas
В четверг после обеда в социальных сетях зародилась дискуссия – бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас попал в ДТП, пишет Kas vyksta Kaune. Он сказал, что его сбил автомобиль, который уехал с места происшествия.

Сообщившая о насилии матери девушка оказалась в доме опеки (13)

Сообщившая о насилии матери девушка оказалась в доме опеки
В Радвилишкском районе подросток сообщила о том, что мать один раз ее ударила - в результате мать оказалась в арестантской, а девочка в доме опеки, ей назначена временная опека.

В Мажейкяйской больнице скончалась девочка, отравившаяся лекарствами (4)

В Мажейкяйской больнице скончалась девочка, отравившаяся лекарствами
Мажейкяйские врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, к сожалению, спасти ее не удалось.

Россия выдала Литве подозреваемого в убийстве мужчину (7)

Россия выдала Литве подозреваемого в убийстве мужчину
Обвиняемый в убийстве житель Зарасай, который пять лет прятался в России, был передан литовским правоохранительным органам. По данным дела, окончившийся смертью конфликт произошел из-за денег.
Facebook друзья
Rambler's Top100