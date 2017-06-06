Сообщение о взрывчатке не подтвердилось, работа Каунасского аэропорта возобновлена

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ru.DELFI.lt
вторник, 6 июня 2017 г. 12:11
6 июня, в 10.34 ч. по Единому номеру помощи 112 было получено о бомбе в Каунасском аэропорту, в Кармелаве, на ул. Оро Уосто, 4.
At the Kaunas Airport today
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

На место происшествия выехали спасатели. Полиция сообщила, что был введен план "Щит", эвакуировали людей.

На место прибыли сотрудники антитеррористической организации "Арас".

Решался вопрос посадки самолетов. Самолетам разрешили посадку, но пассажиров некоторое время их них не выпускали.

Из-за эвакуации на некоторое время остановили работы по реконструкции аэропорта. С 14 июля по 18 августа Каунасский аэропорт станет основным аэропортом Литвы, поскольку Вильнюсский будет закрыт на ремонт.

В 12:38 ч. прибыли саперы "Араса".

По словам представителя Литовских аэропортов Индре Балтрушайтене, во время плана "Щит" в аэропорту совершил посадку один самолет -
из Эдинбурга, самолет из Лондона был направлен в Вильнюс.

Однако во время проверки из аэропорта не вылетели два самолета. Самолет в Эдинбург вылетел около 13 ч., а вот пассажирам, которые должны были лететь в Лондон на севшем в Вильнюсе самолете пришлось менять билеты или возвращать деньги за них", - информировала Балтрушайтене.

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