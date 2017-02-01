Социальные работники не приехали по вызову полиции в дом, где были трое малолетних детей

В Литве поднимается волна недовольства в связи с работой социальных работников. Социальные работники сообщили в полицию о том, что мать бьет детей, однако, когда надо было забрать детей из дома, не приехали по вызову полиции, сказав, что у них закончился рабочий день.

Вырванные волосы, била пьяная мама - об этом в детском саду рассказала воспитателям девочка из многодетной семьи. Работники детсада информировали об этом социальных работников.

31 января о насилии социальный работник староства письменно информировала главу отдела защиты детей мэрии Вильнюсского района. Социальный работник обратился в полицию. Пока информацию получила полиция, наступила вторая половина дня.

"Письменное заявление мы получили 31 января, в 15.40 ч. Полиция немедленно выехала по указанному адресу", - рассказал DELFI старший следователь КП Вильнюсского октуга Ренатас Рудис.

Когда приехала полиция, мать детей не била, но дети рассказывали о ее действиях, что - серьезный сигнал о том, что с матерью дети в опасности. Женщина была задержана, поскольку были явные признаки насилия, однако полицейские не могли оставить малолетних детей одних, поэтому обратились к социальным работникам.

"В 16.25 ч. я позвонил главе отдела защиты детей мэрии Вильнюсского района Сильве Лукошявичене, которая и сообщила о насилии. Она сказала, что служба уже не работает, нам самим надо решать, что делать с детьми", - сказал Рудис.

К счастью, по указанному адресу пришел отец детей. Он увидел около дома полицию, поэтому пришел и обещал позаботиться о детях.

Лукошявичене сказала DELFI, что служба работает до 16.30 ч., поэтому организовать поездку за детьми за 5 минут до конца рабочего дня невозможно. Она отметила, что по ночам социальные работники не работают.

По ее словам, все проблемы они решили по телефону: если бы надо было увезти детей, то они по телефону договорились с домом временной опеки детей "Повернись ко мне" о том, чтобы детей приняли на три дня.

Почему социальный работник не выехал на место? По словам Лукошявичене, раньше полиция так быстро на сообщения о насилии над детьми не реагировала. Кроме того, она сказала, что есть распоряжение Соцмина - не участвовать в вывозе детей социальным работникам, поскольку они должны заручиться доверием семей и детей.

"Кроме того, мы все время контактировали с полицией по телефону. Они сообщили, что нашли отца, который обещал присмотреть за детьми, поэтому увозить их не придется. После окончания нашего рабочего времени полиция сама может решать, куда везти детей. В данном случае их даже не увезли", - сказала Лукошявичене.

Что будет дальше - неясно, поскольку женщину задержали, когда она была трезвой. По сведениям DELFI, скорее всего, ее отпустят домой.