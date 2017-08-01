Со стороны России в Литву прилетел дрон с сигаретами

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ru.DELFI.lt
вторник, 1 августа 2017 г. 15:58
Сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ) на территории Пагегяйской мэрии, на границе с Калининградской областью, обнаружили упавший на поле дрон. К аппарату был прицеплен груз контрабандных сигарет.
© VSAT

29 июля проверявшие вверенную им территорию пограничники у деревни Лазденай обнаружили упавший дрон. К нему был подвешен пакет в черной полиэтиленовой пленке, а в нем - 250 пачек сигарет NZ Gold. Сигареты были без бандеролей, поэтому, вероятно, они были приобретены в магазинах беспошлинной торговли в Калининградской области.

Дрон обнаружили в 200 м от литовско-российской границы

Дрон и сигареты доставили на Пагегяйскую заставу. Пограничники выясняют обстоятельства появления этой контрабанды и не сомневаются, что при помощи дрона контрабандисты пытались обойти охрану границы.

Со стороны России в Литву прилетел дрон с сигаретами
© VSAT
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