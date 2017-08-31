Служба спецрасследований допросила главу Lietuvos energija Мисюнаса

После примерно часового опроса в ССР Д. Мисюнас вышел из здания, но не остановился, чтобы ответить на вопросы журналиста BNS. Он сказал BNS, что был опрошен в качестве свидетеля.
"Я получил повестку на опрос, чтобы дать показания, но другие детали раскрыть не могу", - сказал BNS Д. Мисюнас.
ССР в четверг сообщила о начале досудебного расследования относительно вероятных злоупотреблений с утечкой представленной в Минфин засекреченной информации об одном из кандидатов в наблюдательный совет Lietuvos energija. Подробнее ССР расследование не комментирует.
Министр финансов Вилюс Шапока уверял BNS, что расследование ССР не связано с руководством министерства, однако рассказать о расследовании подробнее отказался. В среду в Минфине побывали сотрудники ССР, которые произвели выемку документов.
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